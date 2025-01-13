Косметолог Шаповалова: солнцезащитный крем необходимо наносить даже зимой

Дерматовенеролог и косметолог Валерия Шаповалова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась важными рекомендациями по уходу за кожей в зимнее время. Она обратила особое внимание на негативное воздействие ультрафиолета даже в холодные месяцы.

Специалист отметила, чтобы защитить кожу от фотостарения и нежелательной пигментации, необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF. Летом рекомендуется выбирать продукты с индексом 40-50+, тогда как зимой достаточно крема с SPF 15-20+. Людям с проблемами кожи, такими как розацеа или купероз, рекомендуется использовать средства с защитой 30–50+ даже в холодный сезон.