Косметолог Рябинова назвала неэффективными бюджетные средства с розмарином для волос

Для достижения густой шевелюры женщины используют различные средства, включая масла. Одно из популярных — розмариновое. Косметолог Наталья Рябинова поделилась информацией о его свойствах и правильном применении, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, розмарин не является панацеей. Для достижения результатов требуется время, и масло не справится в одиночку, если проблема связана с гормональным сбоем или нехваткой витаминов.
Врач также отметила, что бюджетные средства с розмарином часто имеют низкую концентрацию активного вещества и не могут обеспечить желаемый эффект. Чтобы розмарин сработал, нужно искать продукты с ощутимым количеством компонента в составе и без агрессивных добавок. Консультация со специалистом поможет выбрать подходящий вариант.
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