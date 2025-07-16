Косметолог Рябинова назвала неэффективными бюджетные средства с розмарином для волос

Для достижения густой шевелюры женщины используют различные средства, включая масла. Одно из популярных — розмариновое. Косметолог Наталья Рябинова поделилась информацией о его свойствах и правильном применении, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, розмарин не является панацеей. Для достижения результатов требуется время, и масло не справится в одиночку, если проблема связана с гормональным сбоем или нехваткой витаминов.

Врач также отметила, что бюджетные средства с розмарином часто имеют низкую концентрацию активного вещества и не могут обеспечить желаемый эффект. Чтобы розмарин сработал, нужно искать продукты с ощутимым количеством компонента в составе и без агрессивных добавок. Консультация со специалистом поможет выбрать подходящий вариант.