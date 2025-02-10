Косметолог перечислила особенности качественного ночного крема

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова поделилась с сайтом aif.ru информацией о том, каким должен быть качественный ночной крем для лица.

По словам специалиста, хороший ночной крем обычно мягкий и бархатистый. Его задача — питать кожу и способствовать восстановлению клеток.

Качественные ночные кремы содержат множество полезных ингредиентов, таких как антиоксиданты, кислоты, энзимы и растительные экстракты, передает RT.

Егорова подчеркнула, что качественная косметика не должна иметь резкий запах. Это признак того, что в составе нет избыточного количества отдушек и консервантов, способных вызвать аллергию.