Косметолог Павленко рассказала, что сухость кожи указывает на дефицит коллагена

Коллаген играет ключевую роль в поддержании здоровья и молодости кожи, обеспечивая ее упругость и прочность. С возрастом его выработка снижается, что приводит к появлению морщин и потере эластичности. Дерматолог-косметолог Анна Павленко из сети клиник «Семейная» объяснила, как можно стимулировать производство этого важного белка. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Коллаген является основным структурным компонентом кожи, суставов, связок и других тканей. Он обеспечивает их целостность и способность к восстановлению. Существует несколько типов коллагена, каждый из которых выполняет свои функции. Например, коллаген первого типа составляет основу кожи, а третьего — участвует в формировании сосудов.

Признаки дефицита коллагена включают сухость кожи, снижение ее тургора, появление морщин и ухудшение состояния волос и ногтей. Для диагностики нехватки этого белка достаточно визуального осмотра и простого теста на эластичность кожи.

Современная косметология предлагает различные методы восполнения коллагена, включая аппаратные процедуры, инъекции и применение пептидов. Ведущий технолог бренда Aravia Laboratories Анастасия Лихошерест подчеркивает важность комплексного подхода к уходу за кожей для замедления процессов старения.