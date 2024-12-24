Косметолог Ольга Мороз: контрастный душ поможет избавиться от отеков

Чтобы не допустить появления отеков, за два часа до сна следует отказаться от употребления соленой пищи и питья. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-косметолог Ольга Мороз.

Избавиться от отеков можно с помощью контрастного душа, лимфодренажного массажа и масок с кофеином и зеленым чаем, добавила медик.

По словам Мороз, задержке жидкости в организме способствует употребление икры, соленой пищи, селедки, а также продуктов с дефицитом белка. Жидкость задерживается в организме, если перед сном мы много пьем или едим соленую пищу.

Косметолог призвала за два часа до сна воздержаться от питья и солений. Также можно делать лимфодренажный самомассаж по определенным точкам. В течение дня лицо будет выглядеть хорошо. Маски с кофеином или зеленым чаем тоже дают неплохой эффект, заключила она.