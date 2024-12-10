Косметолог Нелюбова призвала использовать солнцезащитный крем в зимнее время года

Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова в беседе с NEWS.ru призвала россиян не забывать про использование солнцезащитного крема в зимнее время года.

Как пояснила медик, во время холодов кожа особенно сильно подвергается повреждению и обезвоживанию. Правильный уход защитит ее от агрессивных факторов внешней среды и фотостарения.

«Несмотря на то что наступила зима, обязательно продолжаем пользоваться солнцезащитными средствами. Ультрафиолетовые лучи активны круглогодично», — сказала врач.

Во время приема душа или ванны Нелюбова посоветовала не включать слишком горячую воду, а вот использование мягких обновляющих средств будет на пользу.