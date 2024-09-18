Косметолог Марченко рассказала, что появление акне не связано с проблемами кишечника

Дерматовенеролог и косметолог из сети клиник «Семейная» Ирина Марченко рассказала «Известиям» , что вокруг акне есть много мифов и главный из них не имеет ничего общего в реальностью.

Многие считают, что акне связано с кишечными проблемами. Эксперт пояснила, что на самом деле — это самостоятельное кожное заболевание, которое проявляется в хроническом рецидивирующем процессе и формирует комедоны, папулы, пустулы и узлы на лице, шее и корпусе.

Марченко добавила, что на сегодняшний день связь акне с заболеваниями кишечника не подтверждена. Очищающие процедуры для этого органа, употребление сорбентов, детоксикации и строгие диеты могут лишь ухудшить состояние кожи, так как отвлекают пациентов от правильного лечения.