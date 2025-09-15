Косметолог Майгурова указала на опасность нитевого лифтинга

Косметолог Виолетта Майгурова рассказала « Газете.ru » о косметологических процедурах, которые могут представлять опасность для здоровья.

По словам врача, среди таких манипуляций — нитевой лифтинг. Неправильная установка нитей может привести к асимметрии лица, воспалениям и даже некрозу тканей.

«При использовании некачественных материалов возможны аллергические реакции и отторжение нитей. А чрезмерное натяжение провоцирует неестественный вид кожи», — добавила медик.

Майгурова также указала на риски инъекций «бьюти-коктейлей» с непроверенными компонентами. Бесконтрольное введение гиалуроновой кислоты может вызвать отеки и нарушение лимфотока.

Специалист назвала опасным трендом «уколы стройности», которые ставят в живот, бока и бедра. Последствия таких инъекций включают локальные воспаления, некротические изменения тканей, фиброзные уплотнения, проявляющиеся болезненными узелками, впадинками и рубцами. Возможны также общие токсические реакции организма, аллергические проявления, а обещанный эффект похудения не гарантирован и непредсказуем.