Косметолог Костенко сообщила, что некачественная косметика может повысить риск развития рака

Врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Анастасия Костенко сообщила «Газете.Ru» , что некачественная косметика может повысить риск развития рака.

Специалист обратила внимание на состав средств. Производители, пытаясь снизить затраты, могут использовать сырье низкого качества и опасные компоненты:

— Агрессивные ПАВ и сульфаты, разрушающие липидный барьер кожи. — Синтетические консерванты (парабены, формальдегид), которые могут вызывать аллергию и дерматит. — Минеральные масла и силиконы, создающие непроницаемую пленку на коже. — Синтетические отдушки и красители, провоцирующие контактный аллергический дерматит. — Тяжелые металлы, обнаруживаемые в несертифицированной декоративной косметике.

Кроме того, в эру маркетплейсов и онлайн-магазинов не всегда соблюдаются условия хранения косметики, отсутствует контроль качества и сертификация, написали «Известия».

Чтобы избежать проблем, врач рекомендует покупать косметику в проверенных местах, изучать состав и обращать внимание на упаковку. Профессиональный косметолог поможет подобрать безопасные и эффективные средства.