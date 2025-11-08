Косметолог Камышникова предупредила об истончении кожи из-за частого использования скрабов

Кожа может истончаться из-за естественного старения организма, неправильного ухода и ряда других факторов. Об этом рассказала косметолог Александра Камышникова в беседе с «Газетой.ru» .

По словам врача, с течением времени кожа теряет упругость из-за снижения выработки коллагена и эластина. Эпидермис и подкожно-жировой слой становятся тоньше. Ультрафиолет также негативно влияет на кожу, разрушая коллагеновые волокна. Это явление называется фотостарением.

Резкие изменения веса могут привести к тому, что кожа не успеет адаптироваться и подтянуться, что вызовет ее дряблость. Кроме того, чрезмерное использование скрабов и кислотных средств может повредить верхний слой кожи, добавил aif.ru.