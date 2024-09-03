Косметолог Грунина: людям с нейропатией стоит отказаться от фейсфитнеса

Фейсфитнес, который заключается в выполнении упражнений для мышц лица, способен продлить молодость и сгладить морщины. Однако его не стоит выполнять людям с заболеваниями нервов, рассказала врач-косметолог, дерматолог Татьяна Грунина в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, также такие упражнения не следует выполнять при черепно-мозговых травмах и воспалительных процессах органов на стадии обострения. В целом противопоказаний к фейсфитнесу очень мало, поэтому он подходит почти всем.

Грунина добавила, что упражнения для мышц лица стимулируют лимфоотток, кровообращение и улучшают цвет кожи, благодаря чему лицо выглядит свежее.