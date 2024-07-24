Косметолог Екшибарова рассказала, что повышенную потливость может вызывать неправильное питание

Врач-косметолог Наталья Екшибарова поделилась с РИАМО информацией о причинах избыточной потливости, среди которых она отметила генетические факторы и особенности рациона.

Она объяснила, что гипергидроз может развиться из-за изменений в гормональном фоне во время беременности, пубертата и менопаузы. А также — в результате применения определенных лекарств и несбалансированного питания.

Как пояснила специалист, в случае первичного гипергидроза повышенная потливость связана с индивидуальными физиологическими характеристиками организма, добавил KP.RU.

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