Косметолог Быканов: уколы ботокса иногда не дают желаемого эффекта

Уколы ботокса иногда не дают желаемого эффекта. По словам главврача клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии Александра Быканова, причина этого — выработка антител к ботулотоксину у некоторых пациентов. Его слова передал сайт kp.ru .

Быканов уточнил, что такие случаи встречаются редко.

«По научным данным, это 0,3–1% пациентов, а по моей практике ботокс не работает у одного-двух из 1000 пациентов», — сказал он.

У 20–50 человек эффект от процедуры оказывается кратковременным и сохраняется меньше месяца.

Эксперт добавил, что при правильном применении ботулотоксин действует локально и не вредит внутренним органам. Специалист также подчеркнул, что косметология — это выбор, а не медицинская необходимость.