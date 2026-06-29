Косметолог Балакеримова предупредила о рисках аппаратных процедур при хронических заболеваниях

Косметолог Зухра Балакеримова рассказала NEWS.ru , что аппаратные процедуры для красоты могут быть противопоказаны из-за хронических заболеваний.

По словам специалиста, серьезным препятствием для аппаратных воздействий являются системные заболевания, которые могут обостриться под влиянием физических факторов. Например, при декомпенсированном сахарном диабете нарушается регенерация тканей, и дополнительное тепловое или электрическое воздействие может вызвать длительные воспаления и плохо заживающие повреждения, написал KP.RU.

Балакеримова добавила, что процедуры также рискованны при аутоиммунных патологиях, поскольку нестабильная работа иммунной системы делает реакцию организма непредсказуемой. Стимуляция обменных процессов может усилить «атаку» на собственные ткани.

Ранее KP.RU предупредил, что пластические операции требуют осторожности и профессионального подхода. Специалисты подчеркивают, что процедуры, проведенные непрофессионалами, могут нанести серьезный вред здоровью человека.