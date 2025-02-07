Консультант Мурадова: сон на ходу в коляске вызывает у ребенка зависимость

Консультант по сну Елена Мурадова рассказала о последствиях сна ребенка на ходу в коляске. Об этом сообщил RuNews24.ru .

Эксперт обратила внимание на потенциальные трудности, возникающие у детей, которые привыкли засыпать при движении. В таком случае может появиться зависимость от качания, усложняющая переход к самостоятельному сну.

«Укачивание становится ассоциацией на засыпание, что может создать замкнутый круг», — отметила специалист.

Чтобы предотвратить формирование подобной привычки, Мурадова рекомендовала постепенно уменьшать амплитуду и интенсивность укачивания, стараясь останавливать коляску перед засыпанием ребенка, добавил сайт «Аргументы и факты».