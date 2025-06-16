КомсаNews: сыпь на лице и тошнота могут быть симптомами энтеровирусной инфекции

В Хабаровском крае зарегистрировали рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей, особенно дошкольников. Управление Роспотребнадзора заявило, что ситуация находится под контролем, однако взрослым следует проявить бдительность. КомсаNews перечислил основные симптомы недуга.

Так, стоит насторожиться при повышении температуры от 38 до 40 градусов. Жар обычно не спадает три-пять дней и может иметь рецидивирующий характер. К признакам также относятся головная боль, мышечные и суставные боли, усталость.

Нередко пациенты сталкиваются с проблемами пищеварения: тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Кроме того, медики замечают у больных кожную сыпь, характеризующуюся появлением красных пятен или везикул на лице, конечностях и туловище.