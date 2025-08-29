«Клиническая практика»: смертность от пневмонита при прохождении иммунотерапии может достигать 35%

Пневмонит — это воспаление легочной ткани, возникающее как осложнение иммунотерапии. В журнале «Клиническая практика» опубликована статья о возросшем числе случаев пневмонита у пациентов, проходящих лечение рака, сообщил сайт «Известия» .

«Пневмонит как осложнение иммунотерапии встречается в 3–10% случаев, при этом смертность может достигать 35%», — отметили авторы исследования.

Иммунотерапия с применением ингибиторов PD-1 и PD-L1 блокирует механизмы защиты опухолевых клеток от иммунной системы. Однако это может вызвать аутоиммунные реакции, включая пневмонит, поражающий легкие.

Основные факторы риска: хронические заболевания легких, курение и сочетание иммунотерапии с другими методами лечения. Определенные типы рака, такие как почечно-клеточный рак, имеют более высокий риск развития пневмонита.

Для диагностики используются компьютерная томография и анализ бронхоальвеолярного лаважа. При выявлении пневмонита необходимо корректировать терапию.