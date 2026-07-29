Кинолог Голубев рассказал, как действовать после укуса собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что после укуса собаки нужно сразу промыть рану и обратиться к врачу. Он подчеркнул, что бешенство не лечится, а только предотвращается, сообщает RT .

Голубев предупредил, что главный риск после укуса собаки связан с бешенством. По его словам, если симптомы уже появились, заболевание в 100% случаев заканчивается летально.

Голубев рассказал, что рану нужно 10-15 минут промывать под проточной водой с хозяйственным мылом. После этого кожу вокруг укуса следует обработать антисептиком, наложить чистую марлевую повязку и зафиксировать ее. При сильном кровотечении он посоветовал приложить чистую ткань и плотно прижать ее к ране.

Если укусила домашняя собака, Голубев рекомендовал уточнить у хозяина, привито ли животное от бешенства, когда была последняя прививка, и попросить показать ветеринарный паспорт. Также стоит обменяться контактами и попросить владельца наблюдать за состоянием собаки.

Он добавил, что действует стандартная практика 10-дневного ветеринарного наблюдения. Если за это время собака остается здоровой, курс прививок могут прекратить после третьей инъекции. Если наблюдение невозможно, человеку назначают полный курс.

Голубев подчеркнул, что к врачу нужно обращаться в любом случае, даже если укус кажется незначительным. Он также напомнил, что кроме бешенства есть риск столбняка и бактериальной инфекции, а современная схема профилактики уже не предполагает 40 уколов в живот.