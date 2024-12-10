Кардиолог Зарубин: боли в области сердца у детей могут сигнализировать о наличии проблем с позвоночником

Жалобы ребенка на боли в области груди не всегда указывают на проблемы с сердцем. Это встречается лишь в 15% случаев. Чаще всего такое состояние сигнализирует о заболеваниях позвоночника, рассказал врач-кардиолог Фидель Зарубин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, болезненные ощущения в области сердца у детей могут быть симптомом остеохондроза, сколиоза, деформации грудной клетки. Иногда они появляются в результате чрезмерных физических нагрузок.

В качестве профилактики важно включить в рацион питания ребенка до 50% овощей и фруктов, а также четко соблюдать режим сна и отдыха, рекомендовал доктор.