Кардиолог Вульф посоветовала отказаться от просмотра фильмов ужасов при проблемах с сердцем

Для здорового человека просмотр даже самого страшного фильма не представляет опасности, так как организм быстро справляется со всплеском эмоций. Однако у людей с хроническими заболеваниями чрезмерная эмоциональная нагрузка может стать «пусковым крючком» для обострения. Об этом рассказала кардиолог Кристина Вульф в беседе с «Газетой.ru» .

По ее словам, пациентам с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, некоторыми клапанными пороками сердца и повышенной эмоциональной возбудимостью следует быть особенно осторожными.

«У людей с подтвержденным сердечно-сосудистым диагнозом такие потрясения могут спровоцировать скачок давления или резкое повышение пульса, что негативно сказывается на состоянии системы», — объяснила врач.

Если симптомы сохраняются дольше получаса, особенно если появилась давящая и жгучая боль посередине груди, необходимо вызвать скорую помощь.