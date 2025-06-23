Кардиолог Васильева рассказала, что ощущение давления и тяжести в груди может указывать на сердечную боль

Иногда люди воспринимают неспецифическую скелетно-мышечную боль как боль в сердце, что добавляет тревоги в повседневную жизнь. Установить истинную причину боли способен исключительно врач, однако до приема у специалиста пациент может примерно оценить вероятность проблем с сердцем. Советы по самодиагностике, не отменяющей визит к врачу, дала KP.RU врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Васильева.

Васильева выделяет три основных признака, которые могут указывать на сердечную боль:

Специфический характер боли — ощущение давления и тяжести в груди, давшее название стенокардии — «грудной жабе». Связь с физической активностью — дискомфорт возникает при нагрузках. Быстрое исчезновение боли в состоянии покоя или после приема таблетки нитроглицерина, но только если препарат был назначен врачом.

Также Васильева указывает на дополнительные симптомы, которые могут свидетельствовать о стенокардии: возникновение боли после приема пищи из-за усиленного притока крови к органам желудочно-кишечного тракта; появление боли при выходе на морозный воздух («холодовая» стенокардия); приступ после курения («табачная» стенокардия).

Одной из причин боли в груди может быть тревожное или депрессивное расстройство. Как рассказал главный специалист-эксперт центра доказательной медицины «Рассвет», врач-психиатр Артем Гилев, при тревожном расстройстве головной мозг может имитировать симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.

Если симптомы сохраняются долго и причиняют серьезный дискомфорт, врач может назначить препараты для лечения психического расстройства.