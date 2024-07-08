Кардиолог Васильев выделила боль в локте среди необычных симптомов инфаркта

Инфаркт миокарда является одним из самых критических и опасных состояний для человека. Знание нетипичных симптомов и правильные действия в случае их возникновения жизненно важны, передала «Вечерняя Москва».

Как рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог «Андреевских больниц — Неболит» Сергей Васильев, инфаркт может сопровождаться атипичными признаками, включая болевые ощущения в области нижней челюсти, локтя или мизинца руки.

Иногда он протекает бессимптомно, проявляясь внезапной слабостью, ознобом, нарушениями ритма сердца, учащенным сердцебиением или даже потерей сознания. Наконец, боль также может локализоваться в области плеча, руки или лопатки и не сопровождаться типичными ощущениями в груди.

Неспецифические симптомы могут возникать внезапно, и отсутствие классической грудной боли не исключает риск инфаркта. Их знание и быстрые реакция могут стать решающими для спасения жизни.