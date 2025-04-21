Кардиолог Васильев: распознать инфаркт помогут одышка при минимальной нагрузке и слабость

Инфаркт миокарда — основная причина смертности во всем мире. Многие думают, что это всегда резкая боль за грудиной. Но есть и другие формы инфаркта. Кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Васильев рассказал о безболевом инфаркте миокарда. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Безболевая форма встречается в 1% случаев инфаркта, чаще у мужчин с сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за отсутствия боли человек не понимает, что происходит, и не обращается за помощью. А риск необратимых последствий растет с каждой минутой.

Симптомы безболевого инфаркта не специфичны: головокружение, слабость, повышенное давление, тревожность, дрожь в теле. Часто такие симптомы списывают на усталость или стресс.

По словам специалиста, распознать инфаркт помогут одышка при минимальной нагрузке или в покое, слабость, снижение работоспособности, чрезмерное потоотделение, тревожность, чувство страха, скачки артериального давления, головная боль, тошнота, головокружение, нехватка воздуха, нарушение ритма сердца и чувство перебоев в груди.

Врач рекомендует не откладывать визит к специалисту. Даже без боли инфаркт может быть опасным.