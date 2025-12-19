Кардиолог Тимощенко предложила составить здоровое меню на Новый год при проблемах с сердцем

Новый год — время радости и веселья, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями праздничные дни могут быть сопряжены с определенными рисками. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно правильно организовать режим питания и отдыха. Об этом рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава Нижегородской области Елена Тимощенко в беседе с сайтом « Время Н ».

Врач посоветовала избегать переедания во время праздничных застолий. Также стоит ограничить употребление алкоголя или отказаться от него вовсе.

«Избегайте соблазна пробовать все. Выбирайте овощи, фрукты, постное мясо и рыбу. Обсудите с родными здоровое меню на Новый год и Рождество», — отметила специалист.

По словам медика, не менее важно уделять внимание физической активности. Ежедневные прогулки на свежем воздухе по 15–20 минут помогут улучшить кровоток и укрепить сердце.

Чтобы снизить уровень стресса, кардиолог рекомендовала распределять нагрузку с близкими, а также использовать методы релаксации, такие как медитация или дыхательные практики.