Кардиолог Субботин рассказал о рисках эмоционального стресса для сердца

В медицине есть такое состояние — синдром разбитого сердца, которое может возникнуть из-за сильного эмоционального стресса. Об этом рассказал кардиолог Александр Субботин на лектории в Парке науки ННГУ, сообщил сайт pravda-nn.ru .

По его словам, синдром разбитого сердца — реальный медицинский термин, обозначающий серьезное сердечно-сосудистое расстройство. Оно возникает вследствие сильного стресса, будь то негативные события или сильные положительные эмоции, вызывая острую сердечную недостаточность.

Провоцируется этот синдром сильными эмоциями, физическими перегрузками или серьезными заболеваниями. Симптомы напоминают признаки инфаркта миокарда — сильная грудная боль, нехватка воздуха, однако специфической блокировки сосудов сердца не наблюдается.