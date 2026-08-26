Кардиолог Садовой призвал не игнорировать боли за грудиной

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма, заведующий диспансером РКБ имени Н.А. Семашко и заслуженный врач России Валерий Садовой в эфире «Радио Крым» призвал жителей полуострова немедленно обращаться к врачам при появлении любых необычных симптомов.

Медик отметил склонность людей недооценивать сигналы организма, списывая их на переедание или алкоголь. Однако даже кратковременные боли за грудиной могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

«Если такая боль появилась внезапно и недавно, нужно задуматься о возможности предынфарктного состояния», — предупредил специалист.

Садовой рекомендовал обращаться за медицинской помощью при любом подозрительном ощущении, которое ранее не наблюдалось.