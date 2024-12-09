Кардиолог Садовой: при высоком давлении могут возникнуть инфаркт и инсульт

Низкое и нормальное давление — привилегия здоровых людей. А вот высокое может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти. Об этом рассказал кардиолог Валерий Садовой в беседе с сайтом « Крым 24 ».

По его словам, при повышении давления существует риск возникновения инфаркта, инсульта и более опасных ситуаций. Данное состояние, добавил врач, способно спровоцировать разрыв аорты.

«Зачастую в нашей практике встречается расслаивающая аневризма какого-то отдела аорты. Слоятся листки аорты, она истончается, может порваться. Тогда кровоизлияние может привести к мгновенной смерти», — отметил медик.

Он также предупредил, что показатели тонометра зависят от эмоциональных нагрузок, физической активности и факторов окружающей среды.