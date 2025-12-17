Кардиолог Рудченко предупредил о влиянии депрессии и сильной боли на артериальное давление

Высокое артериальное давление не всегда является признаком гипертонии. Часто за показателем тонометра скрываются другие заболевания, сообщил кардиолог и терапевт Игнат Рудченко в беседе с KP.RU .

Как пояснил специалист, сильная боль всегда вызывает повышение давления.

«Если человек зимой упадет, сломает руку и мы измерим ему давление на второй руке — оно точно будет повышенным», — отметил врач.

Рудченко добавил, что состояние провоцируют заболевания суставов, мышц и пищеварительной системы, а также психоневрологические расстройства. Кроме того, депрессия, тревожные расстройства и посттравматические стрессовые расстройства также могут влиять на показатели.