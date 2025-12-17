Кардиолог Рудченко отметил, что при лечении гипертонии важно выявить первичное заболевание

Гипертония — серьезное заболевание, которое может привести к инфаркту или инсульту. Однако не всегда повышенное давление свидетельствует о проблемах с сердцем. У многих пациентов с повышенным давлением его причина — не кардиологические заболевания, рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Игнат Рудченко в интервью KP.RU .

Доктор обратил внимание на важность своевременной диагностики и лечения. Если причиной повышения давления является другое заболевание, например, мигрень или депрессия, то лечение гипертонии может быть неэффективным. В таких случаях необходимо выявить первичное заболевание и назначить соответствующее лечение.

Чтобы выявить гипертонию, рекомендуется в течение недели вести дневник показателей давления, измеряя его утром и вечером. Рудченко также рассказал о главных правилах измерения давления. Прежде всего перед измерением нужно отдохнуть не менее пяти минут, не курить и желательно не есть. Ноги должны стоять на полу, рука лежит на поверхности стола, плечо — на уровне сердца.

Важно учитывать, что манжета накладывается на голое плечо. Во время измерения нельзя разговаривать. Измерять давление нужно на обеих руках, по три раза с интервалом в одну минуту.

Если у человека стабильно держатся цифры в пределах 135/85 мм рт. ст., то это не гипертония. Если же наблюдается стойкое повышение, то может быть назначено дообследование, добавил Рудченко.