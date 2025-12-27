Кардиолог Рохас посоветовал включить в зимний рацион яблоки, апельсины и киви

Кардиолог Аурелио Рохас посоветовал включить в зимний рацион три определенных фрукта, чтобы укрепить здоровье и поддержать сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на Deia.

Врач рекомендовал обратить внимание на яблоки. Они богаты клетчаткой, способствующей нормализации уровня холестерина.

Кроме того, специалист предложил добавить в меню апельсины. Оранжевые плоды содержат витамин C и флавоноиды, необходимые для укрепления иммунитета, уменьшения воспалительных процессов и улучшения состояния сосудистой системы.

Еще один полезный фрукт — киви. Это отличный источник полезных элементов, помогающих регулировать кровяное давление и заботиться о сердце.