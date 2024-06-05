Кардиолог Орловский: солнечный удар особенно опасен для людей с диабетом, ишемией сердца и астмой
Особую опасность солнечный удар несет пожилым людям и детям из-за незрелых или нарушенных механизмов терморегуляции организма. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-кардиолог Дмитрий Орловский.
В группу риска также входят люди с сахарным диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом, написал Ura.ru.
Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, тем самым вызывая перегревание отделов головного мозга. Солнечный удар не менее опасен для беременных женщин и людей, перенесших инсульт.