Кардиолог Орловский: солнечный удар особенно опасен для людей с диабетом, ишемией сердца и астмой

Особую опасность солнечный удар несет пожилым людям и детям из-за незрелых или нарушенных механизмов терморегуляции организма. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-кардиолог Дмитрий Орловский.

В группу риска также входят люди с сахарным диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом, написал Ura.ru.

Врач пояснил, что солнечные лучи нагревают голову, тем самым вызывая перегревание отделов головного мозга. Солнечный удар не менее опасен для беременных женщин и людей, перенесших инсульт.

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