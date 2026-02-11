Кардиолог Орлова указала на риски для здоровья от bubble tea и стритфуда

Врач-кардиолог Гульнара Орлова предупреждает о потенциальном вреде для здоровья от употребления bubble tea и стритфуда. Эти модные блюда и напитки могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечном тракте из-за высокой калорийности, сообщили «Известия» .

Как отмечает эксперт, bubble tea содержит много сахара и углеводов, которые придают ему насыщенность.

«Чтобы сделать его легче, выбирайте варианты без сливочной базы, снижайте уровень сладости и берите меньший объем», — советует врач.

В жару bubble tea можно заменить классическим зеленым чаем без добавок.

Smash-бургеры также попали под внимание специалиста из-за высокого содержания соли, что может привести к повышению артериального давления и отекам.

«Главный секрет smash-бургера — способ его приготовления: котлету прижимают к раскаленной поверхности, создавая хрустящую карамелизированную корочку. Это усиливает вкус, но образует вредные для здоровья канцерогены», — добавила Орлова.

Кардиолог рекомендует умеренность в употреблении стритфуда, маленькие порции и внимательное отношение к своему организму. При появлении тяжести в животе, изжоги, головной боли или других неприятных симптомов после употребления таких продуктов следует обратиться к врачу.