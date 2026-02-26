Кардиолог Никитин посоветовал пить до пяти чашек кофе в день при гипертонии

Доктор медицинских наук и кардиолог Алексей Никитин рассказал в беседе с aif.ru , что людям с артериальной гипертензией можно пить до пяти чашек кофе в день без вреда для здоровья.

По словам эксперта, у людей, регулярно употребляющих кофе, организм адаптируется к кратковременному повышению артериального давления после чашки напитка, и выраженного стойкого подъема давления не происходит.

«Существует четко обозначенное количество чашек кофе в день, которые явно не опасны и, возможно, даже полезны для лиц с гипертонией — до пяти чашек кофе в день (три-четыре чашки)», — отметил врач.

Влияние кофе на организм зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину, сопутствующих заболеваний и общего образа жизни, включая курение, уровень стресса и физическую активность, добавило Ura.ru.