Кардиолог назвал первые симптомы смертельного сгущения крови

Ефремкин: односторонний отек и боль в икре — первые признаки тромбоза

Односторонний отек и боль в икре могут говорить о тромбозе глубоких вен, а посинение конечностей — о критическом нарушении кровотока. Об этом заявил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин в беседе с Lenta.ru .

Также о сгущении крови может сигнализировать внезапная одышка с болью в груди. Этот симптом указывает на закупорку сосудов в легких.

«Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем», — предупредил Ефремкин.

При появлении подобных признаков поход к врачу лучше не откладывать. Сгустки могут вызвать тромбоэмболию легочной артерии. В тяжелых случаях от нее можно умереть.

Кроме того, тромбы имеют свойства разрастаться, в следствие чего растет риск осложнений, в том числе хронических отеков и болей.

