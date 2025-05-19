Кардиолог Михайлова назвала немую форму инфаркта самой опасной

Не каждый инфаркт сопровождается характерными симптомами — сильными сдавливающими болями или ощущением тяжести в груди, что иногда осложняет своевременное диагностирование и задерживает обращение пациентов за необходимой помощью. Об особенностях скрытого течения инфаркта миокарда рассказала кардиолог клиники «СМ-Клиника» Оксана Михайлова в интервью изданию «Известия» .

Специалист отметила наличие пяти различных типов необычных проявлений заболевания. Например, одна из таких форм — абдоминальный тип инфаркта — часто воспринимается пациентами как расстройство пищеварения. Люди жалуются на резкую боль вверху живота, тошноту, рвоту, диарею, метеоризм, чувство жжения в желудке, общую слабость и даже холодную испарину. Обычно пациенты склонны списывать подобные признаки на пищевые отравления либо обострения привычных болезней ЖКТ вроде гастрита или язвы желудка.

Наиболее коварной и рискованной является так называемая безболевая («немая») форма инфаркта, которая практически не проявляет себя ярко выраженными признаками. Такие больные зачастую переживают приступ незаметно, продолжая вести обычный образ жизни и ошибочно связывая ухудшение самочувствия с обычной усталостью или простудой.