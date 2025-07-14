Кардиолог Малай посоветовала рыбакам носить компрессионные гольфы

Те, кто предпочитает проводить много времени с удочкой на воде, должны следить за состоянием своих ног. Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Малай в беседе с «Газетой.Ru» обратила внимание, что такие симптомы, как отечность, тяжесть и судороги к вечеру, могут указывать на возможные проблемы с венами — симптомы варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК).

По словам специалиста, когда тело долгое время находится в статическом положении, особенно в сидячем или стоячем, активность мышечно-венозной помпы голени снижается, затрудняя отток крови. Это приводит к отеку, ощущению тяжести, боли, зуду и иногда к ночным судорогам.

Однако, как подчеркнула врач, усиленный венозный рисунок на ногах у людей со светлой кожей не всегда означает наличие патологии. Тем не менее при появлении упомянутых симптомов стоит обратить на них внимание.

«Сидение с удочкой часами без движения — это серьезный фактор риска развития варикоза. Как и возраст, наследственность, ожирение, женский пол и принадлежность к европеоидной расе», — привели слова доктора «Известия».

Она добавила, что при длительном венозном застое снижается напряжение сдвига — механическое давление, которое кровь оказывает на клетки внутренней оболочки вен. Это влияет на обмен веществ и способствует воспалительным изменениям, утолщению или истончению венозной стенки и прогрессированию заболевания.

Без лечения ВБНК может привести к липодерматосклерозу, венозной экземе и даже трофическим язвам. Поэтому важно вовремя начать профилактику и лечение, заключила Малай.