Кардиолог Ковалевская предупредила о последствиях самолечения аритмии

Неправильный выбор лекарств и их побочные эффекты могут иметь серьезные последствия для здоровья. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая кардиологическим отделением ГКБ № 52 Елена Ковалевская.

Специалист подчеркнула, что пациенты часто совершают ошибку, принимая те же препараты, что и их родственники или соседи, несмотря на индивидуальные особенности каждого случая. Ковалевская предостерегла от такого подхода, отметив, что самолечение может привести к трагическим последствиям.

Врач обратила внимание на то, что антикоагулянты и антиаритмические препараты, хоть и эффективны, но могут вызывать опасные побочные эффекты.

«Ни в коем случае лечением фибрилляции предсердий самостоятельно заниматься не нужно», — заключила врач.