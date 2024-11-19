Кардиолог Концедайло: психологическое переутомление может вызвать синдром разбитого сердца

Синдром разбитого сердца, или синдром Такоцубо сопровождается нарушением функции сердечной мышцы, которое появляется из-за стресса. Об этом рассказала кардиолог Полина Концедайло в беседе с сайтом « Страсти ».

По ее словам, патология развивается в ответ на сильные негативные переживания и психологическое переутомление. При данном состоянии возникают симптомы, похожие на признаки инфаркта миокарда.

«Интенсивная боль за грудиной, чувство нехватки воздуха, усиленное потоотделение, возможны нарушения ритма сердца и потеря сознания», — пояснила врач.

Концедайло предупредила, что в основной группе риска находятся пожилые женщины. Однако синдром встречается и у молодых женщин, а также мужчин.