Кардиолог Конев: заранее выявить риски тромбоэмболии практически нереально

Он отметил, что обнаружить тромб в большинстве случаев можно лишь по косвенным признакам, поскольку специализированные исследования проводятся не везде и не всегда. Обычно тромбы не доходят до больших размеров и впоследствии растворяются, однако при наличии в организме патологий они могут блокировать прохождение крови.

У здорового человека, который ни на что не жалуется, спрогнозировать осложнения, связанные с тромбообразованием, никак не получится, сказал медик. К повышенному риску тромбообразования врач отнес злоупотребление алкоголем, курение, избыточный вес, ограничение себя в потреблении жидкости.