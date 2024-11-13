Кардиолог Конев: заранее выявить риски тромбоэмболии практически нереально
Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил, что предсказать тромбоэмболию практически невозможно.
Он отметил, что обнаружить тромб в большинстве случаев можно лишь по косвенным признакам, поскольку специализированные исследования проводятся не везде и не всегда. Обычно тромбы не доходят до больших размеров и впоследствии растворяются, однако при наличии в организме патологий они могут блокировать прохождение крови.
У здорового человека, который ни на что не жалуется, спрогнозировать осложнения, связанные с тромбообразованием, никак не получится, сказал медик. К повышенному риску тромбообразования врач отнес злоупотребление алкоголем, курение, избыточный вес, ограничение себя в потреблении жидкости.