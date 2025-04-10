Кардиолог Кондрахин заявил, что частое чиханье может привести к инсульту

Частое чиханье может вызвать инсульт или аневризму у людей с предрасположенностью. Об этом сообщил терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с сайтом News.ru .

По словам доктора, струя воздуха во время чихания может привести к разрыву сосудов. Это происходит из-за того, что в процессе задействуется грудная клетка, а также повышается внутрибрюшное и внутригрудное давление.

«Если происходят какие-то изменения в сосудах, то они порваться могут, но это не у всех. Это может быть аневризма или другие повреждения сосудов, должен быть предрасполагающий фактор. Если говорить о сосудах шеи, то может быть инсульт, но в случае повреждения сосуда в головном мозге могут быть более серьезные проблемы», — объяснил врач.

Чиханье — это физиологический процесс, направленный на освобождение верхних дыхательных путей от раздражителя, добавил Кондрахин.