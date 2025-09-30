Кардиолог Кондрахин сообщил о росте случаев инфарктов и инсультов среди людей 30–40 лет

Кардиолог Андрей Кондрахин в интервью «Постньюс» заявил о росте случаев инфарктов и инсультов среди людей 30–40 лет.

Врач выделил ключевые факторы, способствующие этой тенденции.

«Люди сейчас по-другому живут, иначе воспринимают информацию, перегруз очень сильный. В этом и заключается залог всех нарушений», — сообщил медик.

По мнению эксперта, изменение образа жизни, характеризующееся повышением уровня стресса и увеличением количества переработок, приводит к «омоложению» сердечно-сосудистых заболеваний. Не менее важными факторами являются нехватка отдыха и нездоровое питание.