Кардиолог Кондрахин предупредил, что нерегулярный сон повышает риск инфаркта

Одним из факторов, который повышает риски возникновения инфаркта, является нерегулярный сон. Об этом «Ридусу» рассказал российский кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Он подчеркнул, что важно ложиться примерно в одно и то же время. А также — спать достаточное количество часов. Иначе сердечно-сосудистая система организма перегружается, что значительно сокращает в будущем срок ее функционирования.

На фоне нарушения сна может возникнуть не только инфаркт, добавил врач. Также может развиться атеросклероз и даже сахарный диабет, потому что поздние отходы ко сну часто сопровождаются полуночными приемами пищи, подытожил Кондрахин.