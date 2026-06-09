Кардиолог Кондрахин напомнил, что при тепловом ударе воду следует пить маленькими глотками

В Москве из-за жары продлили оранжевый уровень опасности. Температура может подняться до +31 градуса. В таких условиях риск перегрева возрастает, особенно в городе, где асфальт и духота в транспорте усугубляют ситуацию. Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru объяснил, что при тепловом ударе тело теряет способность нормально отдавать лишнее тепло.

«Тепловой удар — это такое состояние, при котором отвод тепла от организма становится невозможным, и мы перегреваемся. Его нельзя путать с солнечным ударом, это разные вещи. При тепловом ударе человек испытывает вначале слабость и заторможенность», — говорит врач.

Первые признаки теплового удара включают слабость, которая накатывает волной, а также дискомфорт и заторможенность. Затем могут появиться шум или звон в ушах, головокружение, тяжесть в руках, ощущение ватных ног. Человеку становится трудно идти ровно, поднимать руки и фокусироваться на разговоре.

Если к этим признакам добавились сильное сердцебиение, спутанность сознания, резкая сонливость, тошнота, рвота или обморок, нужно срочно звать на помощь. При потере сознания человека нельзя отпаивать насильно.

Первая задача при тепловом ударе — как можно быстрее убрать человека из жары. Подойдет любое прохладное место — помещение с кондиционером, тень, подъезд, магазин или метро. Затем стоит снять или расстегнуть лишнюю одежду, ослабить воротник, ремень и другие стесняющие элементы. Если есть возможность, человека лучше уложить или усадить в спокойном месте, где нет духоты и прямых солнечных лучей.

Пить воду нужно маленькими глотками. Стакан воды (200 мл) следует выпивать в течение 8–12 минут. Дополнительно можно охлаждать тело влажным прохладным полотенцем, прикладывая его к шее, плечам, подмышкам и икрам.