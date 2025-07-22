Кардиолог из Карелии Малафеев предостерег от употребления алкоголя в жару

Главврач-кардиолог Минздрава Карелии Андрей Малафеев предостерег от употребления алкоголя в жаркую погоду, объясняя, что это серьезно угрожает здоровью. Об этом написал сайт karelinform.ru .

Доктор отметил, что горячительные напитки ухудшают способность организма регулировать температуру, увеличивают потерю влаги и минералов, повышают вязкость крови, что ведет к опасным заболеваниям сосудов и сердца. Малафеев подчеркнул, что сочетание алкоголя с активным отдыхом, например, плаванием, способно спровоцировать тяжелую болезнь или даже внезапную смерть.

Сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку в жаркую погоду, а алкоголь лишь усиливает негативное воздействие жары. Ученые установили, что в теплое время года учащаются случаи острых коронарных синдромов и мозговых инсультов у пьющих людей.

Лучший способ уберечь здоровье в жаркий период — избегать спиртного и утолять жажду чистой водой или прохладительными напитками.