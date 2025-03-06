Кардиолог Грачев: отеки могут сообщать о серьезных проблемах со здоровьем

Отеки могут быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Врач-кардиолог Андрей Грачев в беседе с изданием kp.ru предупредил, что не стоит игнорировать этот признак. Если отеки на лице не лечить, они приведут к осложнениям.

Отек лица в сочетании с головной болью, скачками давления или проблемами с мочеиспусканием может указывать на заболевания сердца, почек или печени. Аллергический отек иногда становится причиной анафилактического шока.

Специалист рекомендует не принимать мочегонные препараты без назначения врача. При отеках из-за соли помогают массаж и холод, но если отеки появляются часто, не исчезают или усиливаются, нужно обратиться за медицинской помощью. Особенно опасны такие симптомы, как сильная утренняя отечность, сложности с открыванием глаз, быстро нарастающая опухлость лица и изменение его черт.