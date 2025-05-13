Кардиолог Гасанов рассказал, что до 80% случаев инсульта можно предотвратить

Врач-кардиолог Илкин Гасанов из «СМ-Клиника» рассказал Life.ru об угрозах для сосудов и сердца, которые несут распространенные повседневные привычки. По его словам, до 80% случаев инсульта можно предотвратить.

Одной из главных опасностей является чрезмерное употребление соли, которая задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. Кардиолог рекомендует ограничить потребление соли до пяти граммов в сутки — примерно одной чайной ложки без горки.

Еще одним фактором риска является курение. Каждая сигарета повреждает стенки сосудов, делает кровь более вязкой и способствует образованию тромбов. Гасанов подчеркнул, что отказ от сигарет снижает риск инсульта и инфаркта.

Что касается алкоголя, то злоупотребление им в больших дозах может вызывать аритмию, повышать давление и нарушать уровень глюкозы и холестерина. Врач указал на то, что безопасной дозы алкоголя не существует, а резкое повышение давления после употребления спиртного может стать причиной геморрагического инсульта.

Наконец, недостаток физической активности и неправильное питание также представляют опасность. Отсутствие физических нагрузок провоцирует ожирение и снижение эластичности сосудов. Специалист отметил, что всего 30 минут умеренной активности в день могут значительно снизить риск развития инсульта.