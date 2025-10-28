Кардиолог Феофанова назвала семена тыквы лидерами по содержанию магния и цинка

Терапевт, кардиолог, диетолог и кандидат медицинских наук Татьяна Феофанова рассказала о пользе тыквенных семечек, указав на большое количество полезных микроэлементов в составе. Об этом сообщил сайт aif.ru .

По словам врача, продукт содержит витамины группы В, витамины Е и К, каротин, а также антиоксиданты лютеин и зеоксантин.

«Семена тыквы — это чемпионы по содержанию фосфора, магния, марганца, меди и цинка. Также в них много селена, железа, есть кальций», — отметила медик.

Специалист посоветовала хранить просушенные и вымытые семена в закрытой стеклянной банке. Подходящим местом станет прохладное темное пространство, добавил RT.