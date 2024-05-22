Кардиолог Емельянов рассказал, что за день допустимо выпивать три чашки кофе

Безопасная доза кофеина для здорового человека эквивалентна трем чашкам кофе в день. Об этом изданию «Аргументы и Факты» сообщил врач-кардиолог Александр Емельянов.

Медик предупредил, что кофе возбуждает нервную систему, ускоряет пульс и сужает кровеносные сосуды. После того, как действие кофеина проходит, человек начинает чувствовать усталость, написал RT.

Те люди, кто злоупотребляет напитком, могут столкнуться с бессонницей, головной болью и нервозностью.