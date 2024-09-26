Кардиолог Юрий Егай посоветовал внимательно следить за изменениями в самочувствии. Анализ состояния поможет вовремя обратиться за медицинской помощью, отметил эксперт в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Врач назвал первые признаки проблем с сердцем. Беспокойство должны вызвать внезапная одышка и заложенность в груди при физических нагрузках.
Специалист также отметил, что риск развития подобных заболеваний увеличивают вредные привычки. Негативное влияние на сердце оказывают курение, малоподвижный образ жизни, дефицит сна, частые стрессы.
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