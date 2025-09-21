Кардиолог Буланова отметила, что учащение пульса без причины может указывать на болезнь сердца

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Наталия Буланова заявила NEWS.ru, что резкое учащение пульса может быть признаком болезни сердца. Доктор подчеркнула необходимость обращения к врачу-кардиологу и проведения ЭКГ при появлении такого симптома.
Буланова также отметила, что самостоятельно определять причину учащения пульса и заниматься самолечением опасно. Бесконтрольный прием лекарств может иметь непредсказуемые последствия, вплоть до летального исхода.
